Manisa'da suç ve trafik denetimleri sürüyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçluların önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri okul önleri ve İnternet Kafelerde denetimlerini sıkılaştırırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri de motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Okul önlerine sıkı denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 19-26 Şubat tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 33 okul müdürü ile birebir görüşme yapılarak okul çevreleri denetlendi. 25 İnternet kafe, tekel bayi, kafe ve parklarda yapılan denetimlerde yaşı küçük bir çocuğun trafik ışıklarında ürün satma bahanesi ile sürücülere rahatsızlık vermekten hakkında tutanak tutularak ailesine teslim edildi. 5 kayıp çocuk bulunarak ailesine veya yurda teslimi yapılırken, 243 şahsın sorgulandığı denetimde 2 şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.

Manisa'da 46 motosiklet trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-24-25 Şubat tarihlerinde 33 ekip ve 60 personel ile motosiklet denetimi gerçekleştirildi. 1972 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda kusurlu görülen 455 araç ve sürücüsüne 1 milyon 331 bin 921 TL idari para cezası uygulandığı ve 46 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA