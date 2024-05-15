Ümraniye'de düğün konvoyu yapan sürücülere ceza kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye'de düğün konvoyu yapan 3 sürücüye toplam 6 bin 210 lira ceza kesti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza uygulandı ve adli işlem başlatıldı.
Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 6 bin 210 lira ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin, sosyal medyadan paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada, Güney Şile Otoyolu'nda düğün konvoyu sırasında, 34 BVN 585 plakalı otomobilin sürücüsü M.B, 34 EJS 479 plakalı aracın sürücüsü H.E.B. ve 07 ADZ 758 plakalı aracın sürücüsü B.B'nin trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Ekipler, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 6 bin 210 lira ceza uyguladı.
Haklarında adli işlem başlatılan sürücüler, Atakent Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine götürüldü.