Adana'da bayram sonrası artan trafik yoğunluğu sebebiyle polis vatandaşlara uyarıda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nın son gününde artan trafik yoğunluğu sebebiyle vatandaşlara uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, hız yapmamaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları hakkında uyarılarda bulundu. Polis bayram boyunca bir çok ölümlü ve yaralanmalı kaza olduğuna dikkat çekerek sürücülere broşürde dağıttı. - ADANA