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Gaziantep'te parklarda yapılan denetimde 77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 239 TL para cezası

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, parklarda bulunan 77 motosiklet sürücüsüne toplamda 249 bin 239 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda yapılan denetimde 77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 239 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Nisan tarihinde parklarda yaptığı denetimlerde 77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 236 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gaziantep trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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