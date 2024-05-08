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Adıyaman'da Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında yapılan denetimlerde sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri yapıldı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında denetim düzenlendi. Trafik Haftası kapsamında sıklaştırılan denetimlerde sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri yapılarak aynı zamanda trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetlemelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren sürücüler, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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