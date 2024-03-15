Salihli'de motokuryelere trafik eğitimi verildi
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG iş birliğinde, ilçedeki 20 motokuryeye trafik eğitimi verildi. Eğitimde güvenli sürüşte dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı ve bazı sürücülere hediye verildi.
Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG iş birliğinde, ilçedeki 20 motokuryeye eğitim verildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Temel Hakimiyet Eğitmeni Caner Akçakaya tarafından verilen eğitimde güvenli sürüşte dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı.
Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek ile 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.