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Kağıthane'de Trafik Kavgası: 2 Sürücüye 18 Bin 576 Lira Cezai İşlem

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Kağıthane'de trafik kurallarını ihlal ederek birbiriyle tartışan 2 sürücüye toplam 18 bin 576 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Kağıthane'de, trafik kurallarını ihlal ederek, birbiriyle tartışan 2 sürücüye toplam 18 bin 576 bin lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Görkemli Sokak'ta 6 Mart'ta "Öğrenci servisine saldırı" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, görüntülerden tespit edilen 34 BRY 293 plakalı otomobil sürücüsünün S.K, 34 LSN 746 plakalı servis aracının sürücüsünün E.A.K. olduğunu belirlendi.

Sürücülerden S.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" maddesinden 1506 lira, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddesinden 590 lira para cezası verildi.

Diğer sürücü E.A.K'ye aynı maddelerden toplam 2 bin 96 liranın yanı sıra "seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak" maddesinden 1506 lira, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış, bu kapsamda verilmiş çalışma izninin, ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 6 bin 439 lira, "sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri" maddesinden 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

İki sürücüye toplam 18 bin 576 bin lira ceza verildi.

Ayrıca, trafikten men edilen servis aracının sahibine 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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