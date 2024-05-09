Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Haftası Etkinlikleri
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında afişler asıldı, aile ziyaretleri yapıldı, broşürler dağıtıldı ve öğrencilere eğitim verildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Trafik Haftası nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Ekiplerce ilçe merkezinde "Hayatla Yarışılmaz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" afişler halkın yoğun olduğu yerlere, alışveriş merkezlerine ve taksi duraklarına asılarak, 2018 yılında Kozköy mevkisinde otomobilin çarpması sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Hamide Bayraktar'ın ailesi ziyaret edildi. Etkinlik kapsamında taksi ve minibüs şoförlerine emniyet kemeriyle ilgili el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere trafikle ilgili eğitim verildi. - SAMSUN