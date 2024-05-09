Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Haftası Etkinlikleri

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Trafik Haftası nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ekiplerce ilçe merkezinde "Hayatla Yarışılmaz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" afişler halkın yoğun olduğu yerlere, alışveriş merkezlerine ve taksi duraklarına asılarak, 2018 yılında Kozköy mevkisinde otomobilin çarpması sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Hamide Bayraktar'ın ailesi ziyaret edildi. Etkinlik kapsamında taksi ve minibüs şoförlerine emniyet kemeriyle ilgili el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere trafikle ilgili eğitim verildi. - SAMSUN