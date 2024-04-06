Erzincan'da Ramazan Bayramı tedbirleri sıklaştırıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Bayram tatili münasebetiyle ana yollarda oluşabilecek trafik kazalarını en aza indirmek, trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla, güzergahlarda bulunan akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, ibadethaneler ve marketlere; Hız yapma can yakma, telefona değil yola bak yazılı bilgilendirici afişler asılarak ekipler tarafından uygulama noktalarında durdurulan yol kullanıcılarına emniyet kemeri, hız kuralları, dinlenme süreleri konularında bilgilendirme yapılıp çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bayram tedbirleri süresince bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN