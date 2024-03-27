İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarının çakarlı seçim konvoyuna ceza

İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarının çakarlı seçim konvoyu ile ilgili Trafik Denetleme Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüdeki aracın sürücüsü ve sahibine 25 bin 756 lira para cezası kesildiği, çakar ve siren düzeneğinin de söktürüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"27.03.2024 tarihinde sosyal medyaya yansıyan" muhtar adayının çakar tertibatlı araçlarla seçim çalışması gündem oldu" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce inceleme başlatılmış, sürücülerin F.T. ve S.T. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yakalanmıştır.

Yapılan sorgulamada; araçların tahsis şerhinin bulunmadığı anlaşılmış, F.T. ve S.T. isimli araç sürücülerine, KTK'nın 26/2 (İzinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak) maddesi ihlalinden 12.878 TL ayrıca araç sahibine de aynı maddeye istinaden 12.878 TL olmak üzere toplamda 25.756 TL cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK'nın 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesine istinaden şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır"