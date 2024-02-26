Elazığ'da 645 öğrenciye trafik kuralları bilgilendirme çalışması

Elazığ'da 645 öğrenciye trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 18-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Ulukent çocuk trafik eğitim parkında 25 öğretmen gözetiminde 645 öğrenciye yönelik emniyet kemerinin önemi, güvenli geçiş yerleri, karşıdan karşıya geçme, trafik ışıkları, genel trafik kuralları ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. - ELAZIĞ