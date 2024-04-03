Kırklareli'de Otobüs Kazaları İncelendi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı kazalar incelendi. Ekipler denetimler için sivil olarak otobüs yolculukları gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda kazaların özellikle gece 02.00-08.00 saatleri arasında yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak meydana geldiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücü/yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu da tespit edildi. Bu nedenlerle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürekli olarak denetlenmesi ve şoförler üzerinde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun yoğun şekilde hissettirilmesi amacıyla 2 ay boyunca otobüsler ile seyahat edilerek sivil otobüs denetimleri yapıldı.

22 otobüsün sivil trafik görevlileri tarafından seyahat edilerek denetimi yapıldı. Denetimlerde toplam 3 sürücüye 3 ayrı sebepten ceza uygulandı ve seyahat eden yolcular yapılan sivil otobüs denetimleri konusunda bilgilendirildi.

Kazalarla ilgili incelemeler sonucunda kazaların özellikle gece 02.00-08.00 saatleri arasında yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak meydana geldiği tespit edildi. - KIRKLARELİ