Samsun'da trafik kazalarına karşı bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

Samsun'da polis ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve yaya önceliğinin önemine dikkat çekmek adına bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması konusunda ilin çeşitli noktalarında faaliyetler gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetlerde 227 araç sürücüsü ve 304 yayaya el broşürleri dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

Bu tür faaliyetlerin yıl boyunda devam edeceği belirtildi. - SAMSUN