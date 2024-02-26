Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 30 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Anlatıldı

Güncelleme:

Samsun'da polis ekipleri tarafından 30 bin 872 yolcuya emniyet kemerinin önemi anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kazaların önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor.

Samsun'da polis ekipleri tarafından 30 bin 872 yolcuya emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kazaların önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik son 2 hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda, bin 652 toplu taşıma aracında toplam 30 bin 872 yolcuya bilgilendirme yaptı.

Çalışmalarda, emniyet kemerinin can güvenliği açısından yolculuk boyunca takılı olması gerektiği ve zorunluğu olduğu anlatılarak, aksi halde cezai işlem uygulanacağı da belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title