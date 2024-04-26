Gaziantep'te Alışveriş Merkezi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezası
Gaziantep'te bir araç sürücüsü, bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Sürücüye Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 32 bin 233 TL para cezası kesildi.
Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.
Gaziantep'te bir araç sürücüsü 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. O anlar ise alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Drift yapan sürücüye, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP