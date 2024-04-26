Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Alışveriş Merkezi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir araç sürücüsü, bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Sürücüye Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te bir araç sürücüsü 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. O anlar ise alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Drift yapan sürücüye, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş Gaziantep trafik Olay Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title