Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Gürültü Kirliliği Yapan Araçlara Uygulama

Güncelleme:

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 55 bin 49 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Eşref Bitlis Parkı etrafında gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama başlatıldı. Yapılan uygulamada 240 şahıs ve 46 araç kontrol edildi.

Uygulamada 2 abartı egzoz, 1 alkol, 4 yüksek ses, 15 cam filmi, 2 saygısız araç kullanma, 3 aykırı ışık donanımı, 1 teknik değişiklik, 1 muayene, 3 trafikten men araç ve 4'ü diğer sebeplerden olmak üzere araçlara toplam 55 bin 49 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Çevre Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir? Oylun Ercan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı Oylun Ercan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title