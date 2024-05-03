Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Uygulandı
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 5 araç ve sürücüsü denetlenerek, 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesine göre toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi.
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 5 araç ve sürücüsü denetlenerek; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK