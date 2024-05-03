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Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Uygulandı

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Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 5 araç ve sürücüsü denetlenerek, 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesine göre toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 5 araç ve sürücüsü denetlenerek; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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