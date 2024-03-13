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Afyonkarahisar'da Hurdaya Çıkan Motosikletler Geri Dönüşüme Gönderildi

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Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi. Yediemin deposunda bulunan 500'e yakın motosiklet geri dönüşüme gönderilmek üzere hazırlandı. Yaklaşık 3 yıldır otoparkta bekleyen motosikletlerin gönderilmesi ile yediemin deposunun rahatlayacağını ifade eden yediemin depo sahibi Cihan Yurtseven, "Çeşitli nedenlerle otoparkımıza gelen motosikletler, tescilsiz oldukları için Milli Emlak'a devredildi. Yaklaşık 3 yıldır burada bekleyen motosikletler bunlar. Kişiler ve şahıslar tarafından aranmayan, tescilsiz, hacizli, ruhsatı olmayan motosikletler. Bunların devletimize kazandırılması gerekiyor. Belli bir süre bekletilen ve otoparktan çıkarılamayan bu motosikletler belirli aralıklar ile geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye geri kazandırılıyor. Makine Kimya'ya ait araçlar tarafından burada bulunan yaklaşık 500 motosiklet geri dönüşüme gönderilmiş olacak, bizim de burada yediemin depomuz en azından rahatlamış olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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