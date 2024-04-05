Samsun'da Polis Ekipleri Trafik Kuralları ve Yaya Önceliği Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında araç sürücülerini bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla kent merkezinde 211 araç sürücüsü ve 297 yayaya broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca, sürücülere "emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları" konusunda uyarıda bulundu.