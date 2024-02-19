Manisa'da motosiklet sürücülerine denetimde 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası

Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce 1100 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, kask takmamak ve muayenesiz motosiklet kullanmak gibi kusurlardan toplam 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 31 motosiklet de trafikten men edildi.