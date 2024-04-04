Trabzon'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar Kesildi

Trabzon'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettikleri sürücülere cezayı kesti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettiği 2 kamyon sürücüsüne ve kamyonlarında yük taşıyıp üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde yapılan denetimler sonucu sahil yolunda 2 kamyonun sürücüsüne seyir halinde önlem almadan kömür taşıdıkları için dorselerinden yola dökülen kömür sebebiyle trafiği tehlikeye düşürdükleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince 6 bin 270 TL idari para cezası kesilirken, kullandığı kamyonların üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ise 17 bin 280 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. - TRABZON