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Trabzon'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar Kesildi

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Trabzon'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettikleri sürücülere cezayı kesti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettiği 2 kamyon sürücüsüne ve kamyonlarında yük taşıyıp üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde yapılan denetimler sonucu sahil yolunda 2 kamyonun sürücüsüne seyir halinde önlem almadan kömür taşıdıkları için dorselerinden yola dökülen kömür sebebiyle trafiği tehlikeye düşürdükleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince 6 bin 270 TL idari para cezası kesilirken, kullandığı kamyonların üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ise 17 bin 280 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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