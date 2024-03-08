Samsun'da trafik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Samsun'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara, trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarını önlemek, can ve mal kaybının önünde geçmek adına yürütülen bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliğinin oluşturulması hedefiyle, ilin çeşitli noktalarında yaptıkları bilgilendirmelerde, 185 araç sürücüsü ve 246 yayaya el broşürleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunda ilin çeşitli noktalarında devam edeceği bildirildi. - SAMSUN