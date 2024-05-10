Hakkari'de Sürücüler Trafik Testine Tabi Tutuldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Trafik Haftası münasebetiyle sürücüleri trafik testine tabi tuttu.

İpekyolu Caddesi üzerinde yapılan testte, araç sürücülerine trafik işaret levhalarının ne anlama geldiği soruldu. Sorulan soruları eksiksiz bilen sürücülere anahtarlık hediye edildi. Yolcu konumundaki çocuklara ise yapboz ve trafik boyama kitabı hediye edildi.

Hakkari genelinde ilk defa yapılan bu uygulamayla sürücülerin trafik işaret levhaları konusundaki bilgileri ölçüldü. - HAKKARİ