Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

06.11.2019 00:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:11

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedini buldu. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

POLİSLER "SİYANÜR VAR, İÇERİ GİRMEYİN" NOTUYLA KARŞILAŞTILAR

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

4 KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

YOĞUN KOKU NEDENİYLE EKİPLER EVE MASKEYLE GİRDİ

Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler maske yardımıyla eve girerek cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA