5 Bilezik İçin 80 Yaşındaki Kadını Bıçaklayıp Öldürdüler

Fatih'te 80 yaşındaki yaşlı bir kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kadının kolunda bulunan beş bileziğin kayıp olduğu belirlenirken, polis yaşlı kadını eve giren hırsızın öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğle namazı için evinden ayrılan Hasan Kaya, geriye döndüğünde eşi Hüsniye Kaya'nın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hasan Kaya, ilk şoku atlattıktan sonra durumu komşularına haber vererek yardım istedi. Kaya'nın yardımına koşan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Hüsniye Kaya'nın sırtından bıçaklandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Hüsniye Kaya'dan yaşam belirtisi alan sağlık ekipleri yaşlı kadını çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca hayatını kaybetti.

"TANIMADIĞINA KAPIYI AÇMAZ"

Hayatını kaybeden Hüsniye Kaya'nın damadı Ali Oruç, "Şuan tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Kayınpederim camiden geldiğinde eşinin yerde yattığını görüyor. Müdahale etmeye çalışıyor, çevreden yardım istiyor. Yukarıdan komşular gelir yardım ediyor. Kayınvalidemin kolunda bilezikleri vardı, onları aldılar sanırım. Ancak kayınvalidem yabancılara kapıyı açmayan bir insandı. Biz bile geldiğimizde dışarıya bakar öyle kapıyı açardı. Nasıl oldu da içeri girdiler anlamıyorum" diyerek yaşanan olayı anlattı.