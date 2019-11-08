Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi

08.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:23

İstanbul Fatih'te 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne-babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardaklarına siyanürü suya karıştırıp, içtikleri tespit edilmişti. Türkiye'yi üzen haberde detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, yetişkin kardeşlerin evine ilk kez girildi. Kardeşlerin siyanür içtikleri bardaklar ise objektiflere yansıdı.

POLİS OLAYI İNCELİYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda 4 kardeşin siyanür alarak intihar ettiğinin kesinleşmesi üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Siyanürü kimin getirdiğini araştıran polis, kardeşlerin ilişkilerini ve cep telefonlarını incelemeye aldı. İntiharda kullanılan siyanürün türevini de araştıran ekipler, siyanür tedarikçisini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HIZLI BİR ÖLÜM İÇİN SİYANÜR İÇTİLER

Yapılan incelemeler ışığında uzman ekipler, uzun süredir birlikte yaşayan kardeşlerin intihar kararını da birlikte almış olabileceğini belirtti. Ön incelemede de vücut reaksiyonlarının birbirine benzer olması ve ölüm anlarının birbirine yakın olması, eş zamanlı siyanür kullanımı ihtimalini de güçlendirdi. Öte yandan siyanürün ölümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için tercih edildiği üzerinde duruluyor.

MEVSİMLİK MANKEN ÇIKTI! 4 AYDIR MAAŞ ALMAMIŞ

Sözcü'den Tugay Saday ve Habip Atam'ın haberine göre; Oya Yetişkin'in arkadaşları, "Oya Mimar Sinan Üniversitesi'nde sözleşmeli çalışıyordu. Yaz tatili olduğu zaman da işsiz kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla en son geçtiğimiz haziran ayında maaş almıştı. Yaklaşık 4 aydır yaz tatili olduğu için maaş almıyordu. Bu durumda ekonomileri iyice bozuldu. Hatta bir gün sohbet esnasında Oya, 'Bir gün 4 kardeş araba kiralayıp uçurumdan aşağı atacağız' demişti. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ölümü birkaç kez gündeme getirmişti" dedi.

"SİYANÜRÜN KİŞİLERE SATIŞI YASAK"

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, zehirli kimyasal maddelerin satışıyla ilgili, Türkiye Kimya Mühendisleri Odası üyesi Prof. Dr. Neşet Kadırgan değerlendirmelerde bulundu. İzmir'de geçtiğimiz mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını öldürmesinin ardından siyanürle ilgili çalışmalara başladığını anlatan Kadırgan, "Siyanür 'güçlü zehirler' grubunda değerlendirilir. Karbondioksit zehirlenmesine benzeyen bir özelliği var. Yönetmeliğe göre, siyanürün, laboratuarlara ve firmalara satılması gerekir. Bireysel olarak satışı yasak. Ancak 3 ay öncesinde internette bile satışı vardı" diyerek, bu zehire ulaşmanın o dönem çok kolay olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD ve polis ekiplerince yaklaşık 2,5 saat inceleme yapılmıştı.

Kaynak: DHA