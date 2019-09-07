FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu
Polisten kaçtıkları belirlenen 4 şüpheli, Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alınırken, Edirne istikametinde trafik bir süreliğine tamamen durdu.
Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
POLİSTEN KAÇTILAR
Polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.
KÖPRÜDE TRAFİK DURDU
Bu sırada köprüde Edirne istikametinde trafik bir süreliğine durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.