FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu

07.09.2019 09:46

Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

POLİSTEN KAÇTILAR

Polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.

Edirne istikametinde trafik tamamen durdu

KÖPRÜDE TRAFİK DURDU

Bu sırada köprüde Edirne istikametinde trafik bir süreliğine durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA