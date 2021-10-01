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Fatih Sarıkaya: Yeni moda doğallık

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Fatih Sarıkaya: Yeni moda doğallık

Sosyetede çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği Fatih Sakarya, 2022 ylınında saç ve kaşlarda önemli değişimler olacağını belirtti.

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) -

Pandemi sırasında aylarca evde, yaşadığı şehirde adeta hapis hayatı yaşayan milyonlarca kadına ünlü saç tasarımcısı kuaför Fatih Sarakaya'dan, 2022 saç modası hakkında ilk tüyolar. Koronvarisü salgını süresince 2020 ve 2021 yılında stilini, tarzını yaşama olanığı bulamayanlar, 2022 sizin yılınız olacak. Ünlü saç stilisti (tasarımcısı) unisex kuaförü Fatih Sarıkaya, 2022'ye daha özgür daha modellerin damgasını vuracağını söyledi.

Ünlü saç sitilistinin doğal saç renklerinin tüm dünyada yeniden moda olacağını söylemesi akıllara Eda Taşpınar ve Özge özpriçci'yi getirdi. Doğal saç renklerinin tüm dünyada yeniden moda olacağını söyleyen Fatih Sarıkaya, her yaş ve yüz ölçülerine göre yeni saç stilleri geliştirdiklerini ifade ederek "Buğulu bakışları daha gizemli hale getiren tasarımlarımız oldukça popüler olacak" dedi.

İstanbul'da cemiyet ve magazin dünyasında çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği Fatih Sarıkaya 2022 yılında kaş sadece saçlarda değil kaşlarda da önemli değişimler olacağını belirterek "Gözlerin güzelliğini kaşlar adeta taçlandıracak. Yüz yapısına uygun bilgisayar destekli çok sayıda öneride bulunacağız. Boy, kilo, ten ve saç rengi gibi unsurları yeni kaş tasarımlarıyla güçlendireceğiz. Son noktayı kalıcı makyajlarla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
Fatih Sarıkaya: Yeni moda doğallık

Fatih Sarıkaya: Yeni moda doğallık

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Haber: Fatih Sarıkaya: Yeni moda doğallık - Haberler Magazin
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