Fatih Portakal sivilleri hedef alan teröristlere "Kalleş" dedi

11.10.2019 09:16

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere karşı büyük bir hassasiyetle operasyonu icra ederken terör örgütü YPG hedef gözetmeksiniz sivillere saldırıyor. Dün YPG'li teröristlerin havan saldırısıyla 1'i bebek 7 sivil şehit oldu. Sivilleri hedef alan teröristlere ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sert tepki gösterdi. Teröristlere sinirlenen Portakal, teröristleri "Kalleş ve kansız" olarak nitelendirdi.

"KALLEŞÇE SALDIRI YAPTILAR"

Sivilleri hedef alan teröristlere sert çıkan Portakal," Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı." dedi.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ VURUYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı. Saldırılarda 7 kişi şehit oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

9 AYLIK BEBEK ŞEHİT OLDU

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.