Fatih Portakal, Montaj Mazbatayla Ekrem İmamoğlu Haberini Sundu
Fatih Portakal'ın sunumuyla ekrana gelen FOX Haber'de, Mansur Yavaş'ın üzerine montajlanan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın, üniversite yıllarından ev arkadaşı olarak biliniyordu.
BÜYÜK BİR HATA YAPILDI
İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra görevi devralması, FOX Ana Haber'de geniş yer buldu. Ancak söz konusu haberde, büyük bir hata yapıldı.
MANSUR YAVAŞ'IN FOTOĞRAFINI MONTAJLADILAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldıktan sonra çekilen fotoğrafının üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı montajlanarak koyuldu ve sosyal medyada servis edildi.
Aynı montaj fotoğraf, CNN Türk'te de ekrana getirilmişti.