Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi

FOX TV sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, siyasi liderlerin seçim performansını değerlendirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting performansını için "Takdir etmemek mümkün değil" diyen Portakal, muhalefet liderlerini eleştirdi.

Fatih Portakal, resmi Twitter hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu. Bir günde 3 yerde miting yapan Erdoğan'ı takdir eden Portakal, şu şekilde konuştu:

"RAKİPLERİ ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR"

"Erdoğan'ın politikalarını benimsemeyen, eleştiren biriyim. Çünkü... Kendime göre nedenlerim var. Ama... Seçim performansını takdir etmemek mümkün değil. Bugün 3 yerde konuştu. Rakipleri ise ortalıklarda görünmüyor. Sonuçları çantada keklik görüyorlar demek ki!!!"

İşte o paylaşım: