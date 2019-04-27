Fatih Altaylı'dan Buket Aydın İçin Dikkat Çeken Yorum: Umarım Sesi Güzeldir

Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın, Kanal D'deki işine son verildiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından, "İzne ayrıldım" açıklamasını yapan Buket Aydın'a Fatih Altaylı'dan da yorum geldi.

"BU BİLE ÇOK ÇİRKİN BİR DURUM"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiasında yer alan ayrıntılarla ilgili olarak "Bu bile çok çirkin çok tatsız bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşandığını hiç hatırlamıyorum" diye yazdı.

"KAZANSAYDINIZ NE YAPACAKTINIZ"

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Kazansaydınız ne yapacaktınız" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kanal D Ana Haber sunucusu ve haber dairesi başkanı Buket Aydın hanımefendinin görevine son verilmiş" ifadesini kullandı.

"KANALIN GÜVENLİĞİ TARAFINDAN ENGELLENMİŞ"

Altaylı "İddialar o ki, haber stüdyosuna girmesi, kanalın özel güvenliği tarafından engellenmiş" dedi.

İşte yazının ilgili bölümü;

"SESİ GÜZEL Mİ ACABA?"

Kanal D Ana Haber sunucusu ve haber dairesi başkanı Buket Aydın hanımefendinin görevine son verilmiş.

İddialar o ki, haber stüdyosuna girmesi, kanalın özel güvenliği tarafından engellenmiş.

Bu bile çok çirkin çok tatsız bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşandığını hiç hatırlamıyorum.

Bu hanımefendi ile ilgili son olarak Nisan başında "Yerini hazmetmekten o kadar uzak ki, en ufak bir eleştiriye elini beline koymuş eski Hacıhüsrevli gibi yanıt veriyor.

Biraz sakin olsa, hakkını hukukunu olgun bir tavırla, sürekli herkese hakaret etmeden savunmayı öğrense iyi olacak.

Sonuçta bir haber sunuyor.

Ondan önce onlarca insan sundu o haberi.

Çok da önemli bir iş değil.

O koltukta oturanların bazıları şimdi şarkıcılık yapıyor" diye yazmıştım.

Dediğim gibi daha önce o haberi sunan ve ondan çok daha önemli ve değerli pek çok kişi nasıl o işi bırakmak zorunda kaldı ise o da bıraktı.

Umarım sesi güzeldir diyerek olumlu bir temenni ile noktalayayım.