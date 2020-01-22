: Fast food zinciri KFC, erotik reklam için özür diledi

22.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:05

ABD'li fast food devi KFC, Avustralya için hazırladığı bir reklamla büyük tepki topladı. Erotik reklam için kamuoyunu harekete geçerken ünlü firma özür dilemek zorunda kaldı.

TEPKİ ÇEKEN REKLAM

15 saniyelik reklamda, park edilmiş bir arabanın renkli camlarındaki yansımasını kontrol eden genç bir kadın bulunuyor. Görünüşe göre aracın içinde kimsenin olmadığını düşünen kadın cama bakarak göğüslerini düzeltiyor. Ardından açılan camla birlikte sürücü koltuğunda onaylamayan bakışlarla oturan yaşlı bir kadın ve ağzı açık kalmış halde 2 erkek çocuk görülüyor.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

İçeride oturan iki çocuk, kadının göğüs dekoltesine doğru bakarken, neye uğradığını şaşıran kadın ise "Biri KFC mi dedi?" diyerek konuyu değiştiriyor. Reklam televizyonun yanı sıra KFC'nin YouTube kanalında da yayınlandı. Salı günü yayınlanan kısa bir açıklamada, KFC şunları ifade etti: Son reklamımızdan rahatsız olan biri varsa özür dileriz. Niyetimiz kadınlara ve genç erkeklere olumsuz bir ışık tutmak değildi.

Haber Videosu