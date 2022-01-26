Farming Simulator 22 satışları 3 milyona ulaştı

Giant Software büyük bir kilometre taşına ulaştı. Geliştirici, Farming Simulator 22 hakkında oyunculardan oldukça olumlu eleştiriler aldıktan sonra "Farming Simulator 22 için övgü" adlı YouTube videosunu paylaştı.

FARMING SIMULATOR 22, ÜÇ MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPTI

PC ve Konsollarda küresel olarak bulunan Giants Software, serinin devasa kitlesinin sonraki aylarda ve yıllarda daha da büyümesini bekliyor. Uluslararası distribütörlerle kolaylaştırılmış iletişim ve büyüyen ortaklar ağının yanı sıra oyuna gelecekteki eklemeler için uzun vadeli yol haritasını da çizdi.

Farming Simulator 22, piyasaya sürülmesinden bu yana 2022'de birçok yeni oyuncu, oyunun tadını çıkarmaya devam ediyor. PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One ve Stadia için piyasaya sürülen Farming Simulator 22, üç milyondan fazla satış yaptığı açıklandı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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