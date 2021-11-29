Farming Simulator 22 çıkışından bu yana rekora imza attı

Farming Simulator geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürüldü ve oyuncu sayısında büyük bir artış yaşandı. Ortalama oyuncuları lansmandan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdü ve en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 105 bine yükseldi.

Farming Simulator, Steam'deki Battlefield 2042'den eş zamanlı oyuncu sayısıyla daha yüksek bir zirveye yerleşti. Battlefield 2042'nin oyuncu sayısı giderek azalırken Farming Simulator 22'nin artmaktadır.

Farming Simulator 22 ile birlikte çok sayıda yeni oyun özelliğinin ve içeriğinin yanı sıra malçlama ve taş toplama gibi toprağı hazırlamaya yönelik yeni işlevler, seralar ve kovanlar için gelişmiş inşa modları ve hayalindeki çiftçiyi hayata geçirmeni sağlayacak yeni karakter oluşturucu gibi oyunculara eskiye kıyasla çok daha fazla özgürlük tanıyan yeniliklerle tanışacaksın.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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