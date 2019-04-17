Fare Zehri ile İntihara Kalkıştı, 'Ayran İçerim Geçer' Dedi

BURSA'da sokakta yaşayan Emrah S. (38), fare zehri ile intihar girişiminde bulundu. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Emrah S. "Bir avuç yedim, hastaneye gitmeye gerek yok, ayran içerim geçer" dedi. Güçlükle ikna edilen Emrah S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 aydır sokaklarda yaşayan Emrah S., iş bulamadığını iddia ederek, fare zehri ile sokak ortasında intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Emrah S.'yi hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı.

"BİR AVUÇ YEDİM, AYRAN İÇERİM GEÇER"

Daha önce de kendisini bıçakla yaraladığı öğrenilen Emrah S., hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Emrah S., polis ve sağlık ekiplerine, "Bir avuç içtim, bir şey olmaz, ayran içerim geçer. Hastaneye gitmeye gerek yok. Ben hastanedeki görevlilerle kavga ediyorum, gitmek istemiyorum. Kimse sormuyor, 'kalacak yerin var mı' diye, tedavi edip yolluyorlar" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra ikna edilen Emrah S., polis aracına bindirilerek Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada midesi yıkanan Emrah S.'ni sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA