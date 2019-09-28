Fanlarından oyuncu Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı

28.09.2019 22:48

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, Instagram sayfasından fanlarının yaptığı Kaptan Marvel kolajı yapılan bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu Eda Ece "Kaptan Neyimiz Eksik sinemalarda! (bunu yapan fanlara teşekkürler)" notuyla paylaştı.

Sanatçı Ayşegül Aldinç ise kolaja "Wuhuuuu!" yorumu yaptı.

KAPTAN MARVEL KARAKTERİ

Captain Marvel'dır. Kree İmparatorluğu'ndan ajan olarak Dünya'ya gönderilmiş ve Amerikan Hava Üssünde gizlice onu korumakla görevlendirilmiştir. Yaptığı kozmik savaşlar ve sergilediği onurlu duruşuyla Dünyalıların sevgi ve saygısını kazanan Captain Marvel'ın bu şanlı kahramanlıkları sonrasında ölümü ise tüm Marvel karakterleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmış ve ondan sonraki jenerasyonun örnek aldığı bir süper kahraman olmuştur.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğdu.2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu Karışık tv dizilerinde, Kızım İçin, Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş Diriliş, Görümce, Deli Dumrul ve Yol Arkadaşım sinema filmlerinde rol aldı.

EDA ECE FİLMOGRAFİSİ

2013 Kızım İçin Tuğba Başrol

2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Görümce Deniz Başrol

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol