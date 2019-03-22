Fahriye Evcen, Arap Hayranları İçin İnternet Kanalı Açacak

Oynadığı dizilerle özellikle Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen, hayranlarının ilgisini avantaja çeviriyor.

SERVETİNİ KATLAYACAK

Güzel oyuncu, Arap hayranları için bir internet kanalı açacak. Anlaşmadan 1 milyon lira kazandığı iddia edilen oyuncu, kanalına alacağı reklamlarla da servetini katlayacak.

İŞ BİRLİĞİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Önceki gün oyuncuyla bir araya gelen şirketin müdürü Michel Chahda, iş birliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

ANLAŞMADAN 1 MİLYON TL ALACAK

Takvim'de yer alan habere göre; özel hayatı ve kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri kendi kanalında hayranları ile paylaşacak olan Fahriye Evcen, bu anlaşmadan 1 milyon TL alacak.