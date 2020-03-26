Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
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Fahrettin Koca, Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan olmadan önce yönetiminde yer aldığı Medipol Hastanesi ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği, "Hastanede doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu?" sorusuna, "Bu tip şeylere inanmayın. Bu algıları oluşturmak isteyenler var" yanıtını verdi.

26.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan olmadan önce yönetiminde yer aldığı Medipol Hastanesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan "Medipol Hastanesi'nde doktor, hemşire ve temizlik çalışanları dışındaki tüm personel zorunlu olarak yıllık izne, yıllık izni olmayanlar ise ücretsiz izne çıkartıldı" haberlerini yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan iki bakan, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"BU ALGILARI OLUŞTURMAK İSTEYENLER VAR"

Toplantının ardından bir basın mensubu, Fahrettin Koca'ya, bakan olmadan önce yönetiminde yer aldığı Medipol Hastanesi ile ilgili "Sahibi olduğunuz Medipol hastanesinde doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu" sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu soruya, "Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Medipol Hastanesi'nde personelin zorunlu izne çıkarıldığı' iddiasına yanıt verdi

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