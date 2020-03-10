Fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalındı
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Kocaeli, Güncel

Fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalındı

Kocaeli'de, lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin lira olan otomobil lastiği çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:42
Fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalındı

Kocaeli'de, lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin lira olan otomobil lastiği çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir lastik fabrikasından çok sayıda lastik çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı ve kimlik bilgilerini belirledi. İzmit ve Körfez ilçesinde yapılan operasyonda, lastikleri çalan ve satışına aracılık yaptığı belirlenen M.B, Ş.H. ve F.T'yi gözaltına aldı.

Körfez ilçesinde bir depoda bulunan ve piyasa değerinin yaklaşık 130 bin lira olduğu belirlenen lastikler çalındığı fabrikaya teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalındı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalındı

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