Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
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Alikahya, İzmit, İşçi, Güncel

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmit'te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

10.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:50
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmit Alikahya Fatih Mahallesindeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTRURMA BAŞLATILDI

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 66 işçisinin tedavilerine devam edilirken, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

Haberin Videosu:

İzmit'te bir fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

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