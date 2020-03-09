Fabrika güvenlik görevlisi, kendini vince astı
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Ovacık Mahallesi, Başiskele, Güncel

Fabrika güvenlik görevlisi, kendini vince astı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D.(31) kendini vince asarak yaşamına son verdi.

09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
Fabrika güvenlik görevlisi, kendini vince astı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D.(31) kendini vince asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D., fabrikanın deposunda yük taşımada kullanılan tekerlekli merdivenin üzerine çıkarak vince bağladığı ipe kendini astı. Nuri D.'yi iple asılı halde gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Nuri D.'nin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Nuri D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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