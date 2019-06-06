Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu.Yangında yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edilirken, 3 kişinin de içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalanlardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alarak zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç saatin ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA