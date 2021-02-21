Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında

21.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:33
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında

ÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak şüpheli G.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak şüpheli G.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam saat 23.50 sularında ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan AK Partili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinde  meydana geldi. Eve bir şahsın ateş etmesi sonucu çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerde 2 kurşunun eve isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda şüpheli G.G. yakalanarak gözaltına alındı. 

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Güray Yüksel, "23: 50 sularında Bayramiç Yolu üzerindeki sürekli ikamet etmediğimiz konutumuza bir maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs tarafından silah ile rastgele ateş edilmiş bunun sonucunda 2 adet kurşun konutumuza isabet etmiştir. Herhangi bir şahsi veya siyasi olduğunu düşünmediğimiz maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs cumhuriyet savcımızın talimatıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.


Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özge Özder Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 12:42:26. #1.14#
title