Ezgi Sertel'in Zor Anları! İneğin Doğumuna Şahit Oldu
Bir dönem Lezzet Haritası programındaki performansıyla capslere konu olan sunucu Ezgi Sertel, yeni programında bir ineğin doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç bir tepki gösterdi.
Lezzet Haritası programıyla tanınan Ezgi Sertel, Star TV ekranlarında yeni bir programa başlıyor. Ünlü sunucu Ezgi Sertel, bir ineğin canlı doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç tepkisiyle gündem olmayı başardı.
PROGRAM BAŞLAMADAN GÜNDEM OLDU
Star TV'de4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler'de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.
KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Çekim esnasında bir ineği doğurmak için harekete geçen yarışmacılar ve Ezgi Sertel, ilginç görüntülere sahne oldu. Zorlu köy hayatına alışmaya çalışacak olan gelinlerden çok, Ezgi Sertel'in korku dolu bakışlarıyla yavru ineği anne karnından çıkarmaya çalışması kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.
İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
İneğin anne karnından çıkmasından sonra Ezgi Sertel'in kısa süreli şaşkınlığı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Öte yandan yarışmada, doğal yaşam görevlerinde güçlerini, becerilerini ve çabukluklarını kanıtlayacak olan gelinler, mutfakta ise diğer kayınvalidelerin damaklarını şenlendirip, ödülleri toplamak için kıyasıya bir mücadele içine girecek.
-
İneğin doğumuna kadar konuşur olduk ya helal olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
İnsan , asıl sen yorum yapmak için yapmışsın.Ya da evet ya canım sıkılıyordu ve yorum yaptım ??????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Haber fotoğrafını ve başlığı görünce kadının bir yakını falan öldü sandım. Sanki vahşet izliyor, ifadeye bak!Cevap Yaz Yayından Kaldır...: Bir doğuma ilk kez tanık olup ağlamamak imkansızdır.2 Yayından Kaldır
-
Iy uy Iy. . . . . Agzını bu kadar kocaman açan bir kadın. . Iy jy ıyCevap Yaz Yayından Kaldır