Ezgi Sertel'in Zor Anları! İneğin Doğumuna Şahit Oldu

Lezzet Haritası programıyla tanınan Ezgi Sertel, Star TV ekranlarında yeni bir programa başlıyor. Ünlü sunucu Ezgi Sertel, bir ineğin canlı doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç tepkisiyle gündem olmayı başardı.

PROGRAM BAŞLAMADAN GÜNDEM OLDU

Star TV'de4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler'de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Çekim esnasında bir ineği doğurmak için harekete geçen yarışmacılar ve Ezgi Sertel, ilginç görüntülere sahne oldu. Zorlu köy hayatına alışmaya çalışacak olan gelinlerden çok, Ezgi Sertel'in korku dolu bakışlarıyla yavru ineği anne karnından çıkarmaya çalışması kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.

İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

İneğin anne karnından çıkmasından sonra Ezgi Sertel'in kısa süreli şaşkınlığı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Öte yandan yarışmada, doğal yaşam görevlerinde güçlerini, becerilerini ve çabukluklarını kanıtlayacak olan gelinler, mutfakta ise diğer kayınvalidelerin damaklarını şenlendirip, ödülleri toplamak için kıyasıya bir mücadele içine girecek.