Ezgi Mola'nın Sevgilisi Kerimcan Durmaz'la Hamama Girdi!

Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksallı'nın sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile hamamda çekilen videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

KERİMCAN İLE HAMAM KEYFİ YAPTI

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan fakat basına görüntü vermeyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı geçtiğimiz gün bu kuralı bozmuştu. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Aksakallı'nın geçtiğimiz yıl Kerimcan Durmaz ile hamamda çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

"KRALİÇEM"

Sevgilisi Ezgi Mola'nın da yer aldığı Alice Müzikali'ni izlemeye giden Mustafa Aksakallı oyuncu ile fotoğrafını Instagram hesabından 'Kraliçem' notu ile paylaştı.