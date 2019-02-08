Ezgi Mola, Sevgilisiyle İlk Aşk Pozunu Verdi
4 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola'dan, Alice müzikali sonrası sevgilisi ile aşk pozu geldi. Ezgi Mola ve sevgilisi, 4 ayın sonunda ilk samimi pozlarını verdiler.
"Organize İşler: Sazan Sarmalı"nın ardından hız kesmeden müzikal tiyatro Alice'te kraliçe rolü ile karşımıza çıkan Ezgi Mola, 4 aylık sevgilisi iş adamı Mustafa Aksakallı ile müzikal çıkışı ilk yan yana görüntüsünü verdi. Merakla beklenen pozu sonrası hayranları, nihayet ilişkisini resmi bir şekilde görebildi.
"KRALİÇEM"
Romantik komedilerin sevilen yüzü Ezgi Mola'nın ne zaman aşk haberini duyacağız diye beklemiştik. Güzel haberi aldıktan ancak 4 ay sonra sevgilisi işletme sahibi Mustafa Aksakallı ile ilk defa samimi fotoğrafını görebildik. Mustafa Aksakallı'nın Instagram hesabı üzerinden "Kraliçem" notu ile paylaştığı fotoğraf, Alice müzikali sonrası çekildi. İlişkilerini tüm Türkiye'ye resmi bir şekilde duyuran çiftin gelecek günler neler planladığı merak konusu oldu.
-
Senin mutlu ve aşk dolu olduğunu görmek bizide mutlu ediyor gülüşü güzel kalbi güzel kadın :) :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bumu sevgilisi. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
aşka gelmek ne demek bilen açıklayabilir miCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırCEVAP: sevgisinin şiddetinden sokası gelmek demekYayından Kaldır