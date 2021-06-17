Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi Fındık Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta?
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Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi Fındık Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta?

Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi Fındık Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta?
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Influencer olarak bilinen ve youtube platfomuna videolar yükleyen Ezgi Fındık sevgilisi ile ayrılması sonrası konu ile ilgili video yükledi. Bu video sonrası insanlar Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi Fındık Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta? gibi soruları araştırıyor.

Influencer olarak bilinen ve youtube platfomuna videolar yükleyen Ezgi Fındık sevgilisi ile ayrılması sonrası konu ile ilgili video yükledi. Bu video sonrası insanlar Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi FındıkMısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta? gibi soruları araştırıyor.

EZGİ FINDIK SEVGİLİSİ KİM?

Makyöz olarak başlayan kariyerini Influencer olarak sürdüren Ezgi Fındık, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. İstanbul'da yaşayan Ezgi Fındık ile Dubai'de yaşayan Seif El Attal'ın mesafeler yüzünden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

EZGİ FINDIK KİM?

28 yaşında, Influencer olarak bilinen ve youtube platfomuna videolar yükleyen Ezgi Fındığın Babası Giresunlu olan fenomenin anne tarafı ise Tekirdağlı olup, Bulgar – Yunan göçmenidir. Ezgi Fındık Almanya'da doğmuş olan, Youtube kanalında paylaştığı makyaj içerikli videolar ile ünlenen bir Türk Youtuberdır. 6 yıl boyunca dünyaca ünlü bir kozmetik markası olan M.A.C'de çalıştığı için makyaj konusunda oldukça bilgili bir isim olduğu söylenebilir. Makyaj eğitimleri alan fenomenin, Eliz adında bir ikizi ve iki ablası vardır. Ablalarından birisi evli iken, diğer ablası ve ikizi bekardır. Ayrıca, ikizi Eliz Fındık, bir televizyon kanalı olan 360 TV'de 'Makyajın Sırları' isimli bir makyaj programı sunmuştur.

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Ezgi Fındık sevgilisi kim? Ezgi Fındık Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal ne iş yapmakta? - Haberler
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