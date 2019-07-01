Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ihanet yüzünde mi boşandı?

Ulan İstanbul dizi setinde tanışan ve 2016 senesinde nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak Yıldırım'ın aynı dizide rol aldığı Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddia edildi.

EVLİLİK İHANET YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Boşanmalarıyla herkesi şaşırtan çiftin ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, Kaan Yıldırım, 'Halka' dizisindeki rol arkadaşı Hazal Subaşı ile yakınlaştı. Bu yakınlaşmayı sosyal medya aracılığı ile öğrenen Ezgi Eyüboğlu, 31. yaş günü olan 15 Haziran'da boşanma kararı aldı.

Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım

"GÜVENİM SARSILDI"

İhanet iddiasını eşine soran ancak ikna edici bir yanıt alamayan Ezgi Eyüboğlu'nun yakın çevresine "Güvenim sarsıldı, Kaan'a olan güvenimi kaybettim." dediği de gelen bilgiler arasında.