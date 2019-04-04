Ezel'in Eyşan'ı Geri mi Dönüyor? Cansu Dere İddialara Son Noktayı Koydu
Efsane dizi Ezel'de canlandırdığı Eyşan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde buluşacağı iddialarına cevap verdi. Dere haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Ezel dizisinin karanlık güzeli Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin, tekrar Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde bir araya geleceği iddia edilmişti. Dere, iddialara haberlerin doğru olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.
YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ
Ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Kedileri için birkaç şey aldığını söyleyen oyuncu, yakında yeni bir diziye başlayacağını açıkladı. Dere, "Televizyon dizisi hazırlığındayım. 1 aya duyarsınız zaten, şimdi detayları söylemeyeyim" dedi.
"HABERLER DOĞRU DEĞİL"
Güzel oyuncu, Netflix için çekilecek bir dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
YORUMLAR (1)
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Hiç gitmedi ki çevremde o kadar çok Eyşan var ki.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır