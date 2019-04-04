Ezel'in Eyşan'ı Geri mi Dönüyor? Cansu Dere İddialara Son Noktayı Koydu

Ezel dizisinin karanlık güzeli Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin, tekrar Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde bir araya geleceği iddia edilmişti. Dere, iddialara haberlerin doğru olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.

YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Kedileri için birkaç şey aldığını söyleyen oyuncu, yakında yeni bir diziye başlayacağını açıkladı. Dere, "Televizyon dizisi hazırlığındayım. 1 aya duyarsınız zaten, şimdi detayları söylemeyeyim" dedi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Güzel oyuncu, Netflix için çekilecek bir dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.